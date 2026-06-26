Новые пункты аэродоставки появятся в Советском районе Нижнего Новгорода

«Идея аэродоставки малогабаритных грузов появилась как логичное продолжение развития беспилотных технологий, которые сегодня активно внедряются во всём мире. Беспилотные авиационные системы являются государственным приоритетом: реализуется соответствующий национальный проект, а в регионах создаются условия для тестирования и внедрения новых решений. У Нижегородской области для этого есть все необходимые компетенции: сильные научные школы, собственные разработчики и производители беспилотных систем, опыт реализации технологических проектов. Внедрение аэродоставки является не просто экспериментом, а важным шагом в развитии отрасли и поиске новых возможностей для применения беспилотников в реальной экономике и повседневной жизни, — отметила руководитель направления ЭПР АНО “Горький Тех” Елена Гущина.