Новые пункты аэродоставки появятся в Советском районе Нижнего Новгорода

Новые пункты выдачи грузов, доставляемых беспилотными воздушными судами, появятся в ближайшее время в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом ИА «Время Н» сообщила руководитель направления ЭПР АНО «Горький Тех» Елена Гущина.
На сегодняшний день услуга аэродоставки доступна жителям Новой Кузнечихи (Нижний Новгород) и города Бора, где организованы специальные площадки для приема и выдачи грузов. Для выполнения полетов используются беспилотные воздушные суда (БВС) мультироторного типа «Курьер-30» нижегородской компании «Клеверкоптер».
БВС рассчитаны на доставку мелкогабаритных грузов, товаров первой необходимости и продовольственных товаров. По словам Елены Гущиной, это наиболее востребованные категории, для которых аэродоставка уже сегодня может эффективно применяться в логистических процессах.
«Идея аэродоставки малогабаритных грузов появилась как логичное продолжение развития беспилотных технологий, которые сегодня активно внедряются во всём мире. Беспилотные авиационные системы являются государственным приоритетом: реализуется соответствующий национальный проект, а в регионах создаются условия для тестирования и внедрения новых решений. У Нижегородской области для этого есть все необходимые компетенции: сильные научные школы, собственные разработчики и производители беспилотных систем, опыт реализации технологических проектов. Внедрение аэродоставки является не просто экспериментом, а важным шагом в развитии отрасли и поиске новых возможностей для применения беспилотников в реальной экономике и повседневной жизни, — отметила руководитель направления ЭПР АНО “Горький Тех” Елена Гущина.
Аэродоставка малогабаритных грузов в Нижнем Новгороде была запущена весной 2025 года. За это время было совершено свыше двух тысяч полетов. Основная часть маршрутов пролегает по территории областного центра, но сервис уже выходит и за его пределы. Действует маршрут, связывающий Нижний Новгород и Бор.
Говоря о перспективах развития сети аэродоставки, Елена Гущина отметила, что в первую очередь учитываются потребности пользователей, особенности воздушного пространства и требования безопасности.
«По мере развития инфраструктуры и расширения практики применения беспилотных авиационных систем могут появляться новые направления, охватывающие как Нижний Новгород, так и другие территории региона», — подчеркнула Гущина.
Главным преимуществом аэродоставки, напомнила руководитель направления ЭПР АНО «Горький Тех», является скорость. Если наземная доставка может занимать 40−50 минут, то БВС способны выполнить ту же задачу за 15 минут. Это особенно актуально в условиях городской среды с высокой транспортной нагрузкой.
Кроме того, беспилотные авиационные системы открывают новые возможности для доставки грузов в труднодоступные для обычного транспорта территории. Речь идет о товарах первой необходимости, продуктах питания или лекарственных препаратах. По словам Елены Гущиной, особую значимость такие решения приобретают в нештатных ситуациях. Например, в период паводков или других природных явлений, ограничивающих транспортную доступность отдельных населенных пунктов.
«Как и любая новая технология, аэродоставка требует развития инфраструктуры и дальнейшей интеграции в существующие логистические процессы, однако уже сегодня ее преимущества позволяют говорить о высоком потенциале таких решений», — резюмировала руководитель направления ЭПР АНО «Горький Тех» Елена Гущина.
Напомним, что в Нижнем Новгороде протестируют аэродоставку грузов между улицами Костина и Голубева.