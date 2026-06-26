В Тульской области из-за атаки БПЛА пострадала женщина и поврежден завод

Российские регионы ночью подверглись налету 660 украинских беспилотников — крупнейшему с начала года. Силы ПВО уже сбили почти 50 БПЛА на подлете к Москве. В Тульской области из-за атаки ВСУ пострадала женщина, повреждено одно из промышленных предприятий. В Белгородской области в результате ударов дронов погиб один человек, еще трое получили ранения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».