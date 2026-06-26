Хабаровчанам рассказали, как пить в жару без стресса для организма

Жителям Хабаровского края напомнили о важности восполнения влаги в жаркий период. Ведь, казалось бы, самый очевидный и эффективный способ утолить жажду — это обычная питьевая вода, однако и здесь есть моменты, которые важно учесть, чтобы наслаждаться летом без риска для здоровья, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Вода быстро усваивается, не содержит калорий и лишних веществ. В жару ей нет равных по способности восстанавливать баланс жидкости в организме. Однако ледяная вода может стать стрессом для организма и спровоцировать простуду. Напитки комнатной температуры или слегка охлажденные утоляют жажду гораздо эффективнее, так как быстрее всасываются в желудке, — объяснили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Но так как вместе с жидкостью организм теряет важные соли — электролиты, то для эффективного восстановления баланса нужно пить не только воду. Для этих целей подойдет несладкий зеленый чай, кисломолочные напитки (айран, кефир, тан), морсы из клюквы или брусники с минимальным количеством сахара.
— Для того, чтобы чувствовать себя хорошо даже в самую сильную жару, важно соблюдать правильный питьевой режим. При этом не нужно дожидаться чувства жажды: когда мозг посылает этот сигнал, организм уже обезвожен примерно на 1%. Поэтому лучше пить воду небольшими глотками регулярно в течение всего дня. Стоит также увеличивать объем питья до, во время и после нагрузок. И включить в рацион овощи и фрукты с высоким содержанием влаги (арбуз, огурцы, томаты) — они станут отличным дополнением к питьевому режиму, — заключили в профильном ведомстве.