Хабаровчанам рассказали, как пить в жару без стресса для организма

— Для того, чтобы чувствовать себя хорошо даже в самую сильную жару, важно соблюдать правильный питьевой режим. При этом не нужно дожидаться чувства жажды: когда мозг посылает этот сигнал, организм уже обезвожен примерно на 1%. Поэтому лучше пить воду небольшими глотками регулярно в течение всего дня. Стоит также увеличивать объем питья до, во время и после нагрузок. И включить в рацион овощи и фрукты с высоким содержанием влаги (арбуз, огурцы, томаты) — они станут отличным дополнением к питьевому режиму, — заключили в профильном ведомстве.