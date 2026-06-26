Текущая волна жары в Европе стала сильнейшей за всю историю наблюдений

При этом аномально высокие температуры британские ученые связали с накоплением в атмосфере углеродных загрязнителей. Исследователи заявили, что еще в 2003 году такая же аномальная жара, как нынешняя в Европе, была бы на 2 прохладнее из-за более низкого уровня глобального потепления в то время. В 1976 году, когда также наблюдалась аномальная жара, было бы на 3,5 °C прохладнее.