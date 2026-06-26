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Строительство развязки у «Калины» в Екатеринбурге завершат к октябрю

Движение на Калиновском мосту запустят в октябре.

Источник: Комсомольская правда

Строительство развязки у «Калины» планируют заверить к октябрю 2026 года. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, передает корреспондент «КП-Екатеринбург».

— На развязке у «Калины» работы идут по графику. Мы, как и говорили, планируем завершить их к концу этого года полностью. Несмотря на все сложности с подрядной организацией — там введено внешнее наблюдение.

отметил Алексей Орлов

Градоначальник подчеркнул, что объект полностью обеспечен финансированием и надеется, что движение по Калиновскому мосту запустят в октябре.

Напомним, что строительство развязки у «Калины» начали в 2022 году. В конце 2025 года, со слов главы Екатеринбурга Алексея Орлова, проект был реализован на 80%. Окончательная стоимость проекта — 9 миллиардов рублей. В начале июня здесь открыли движение по улице Комсомольской.