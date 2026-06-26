Наличку отменят в транспорте с 1 июля: как оплачивать проезд

С 1 июля общественный транспорт в Нижнем Новгороде переводят на безналичную оплату проезда. Расплатиться монетами, купюрами в автобусах, трамваях, электробусах уже не получится. Но от оплаты проезда это не освобождает. Штраф за безбилетный проезд не отменяется. Рассказываем, как можно будет оплатить проезд в нижегородском общественном транспорте с 1 июля.
Почему отменяют наличку.
Процесс перехода на безналичную оплату проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода был запущен в прошлом году. В областном минтрансе пояснили, что это необходимо из соображений безопасности: водители не должны отвлекаться от дороги на приём денег, выдачу сдачи и билета. К тому же на безналичную оплату проезда перешло уже большинство пассажиров. Лишь менее 5% из них используют при оплате проезда наличность.
С 1 ноября 2025 года был запущен переходный период для исключения наличных денег из системы оплаты проезда. Он должен был завершиться 31 декабря. Уже с 1 января 2026 года расплатиться наличкой в нижегородском общественном транспорте было бы невозможно.
Однако 17 декабря стало известно, что губернатор Глеб Никитин выступил с инициативой о доработке законопроекта.
Отмену налички при оплате проезда перенесли на 1 июля.
Как можно будет оплатить проезд.
Как сообщили в Центре развития транспортных систем региона, с 1 июля, как и сейчас, будут доступны несколько способов оплаты:
— транспортной картой «Ситикард». Персональная карта оформляется бесплатно.
— виртуальной транспортной картой «Ситикард» в телефоне Android c NFC. Стоимость выпуска и активации виртуальной карты — 100 рублей в год.
— банковской картой.
При использовании транспортной карты пересадка в течение 60 или 90 минут, в зависимости от выбранного тарифа, будет бесплатной. Это позволяет экономить на оплате проезда.
Пополнить транспортную карту можно онлайн на сайте «Ситикард», а также в киосках печати, отделениях Почты России, в точках продаж компании «Ситикард». И вот тут наличные уже примут.
В ЦРТС региона сообщили, что прорабатывается вопрос организации продажи транспортных карт в розничных магазинах. Планируется продажа разовых проездных.
Ранее оплатить проезд можно было также с помощью мобильного приложения «Нижегородская область. Транспорт». Однако, по данным ЦРТС, его работа приостановлена в связи с прекращением поддержки сервиса на территории Нижегородской области его разработчиком.
Прорабатывается внедрение бесконтактных способов оплаты проезда посредством других мобильных сервисов.
«Деньгами нельзя? Поеду бесплатно».
Так не получится. Придётся или выйти, или оплатить проезд безналичным способом. Штраф за безбилетный проезд — 1000 рублей.
По итогам мая, по данным ЦРТС, контролёры составили 243 протокола за безбилетный проезд и 29 — за использование чужой льготной транспортной карты для оплаты проезда. Нарушители оплатили 178 штрафов на сумму около 200 тысяч рублей. В отношении 95 пассажиров, не оплативших штраф в срок, материалы направили судебным приставам. Сумма к взысканию — 105 тыс рублей.
Не исключено, что штраф за безбилетный проезд повысят. В январе сообщалось, что региональное правительство подготовило поправки в КоАП об увеличении суммы до 5000 рублей.