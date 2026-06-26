Наличку отменят в транспорте с 1 июля: как оплачивать проезд

Процесс перехода на безналичную оплату проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода был запущен в прошлом году. В областном минтрансе пояснили, что это необходимо из соображений безопасности: водители не должны отвлекаться от дороги на приём денег, выдачу сдачи и билета. К тому же на безналичную оплату проезда перешло уже большинство пассажиров. Лишь менее 5% из них используют при оплате проезда наличность.