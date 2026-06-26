В Идринско-Краснотуранском округе Красноярского края обновили часть дороги

«Дорога давно находится в неудовлетворительном состоянии, на ее недостатки неоднократно поступали жалобы от местных жителей. На участке зафиксированы множественные трещины и выбоины в асфальтобетонном покрытии, разрушение кромки, зарастание кюветов и водоотводных канав, повреждения дорожных знаков. Ранее в 2024 году выполнен ремонт участка с 25 по 33 километр. В этом году приступили к ремонту участка с 17 по 25 километр. Работы разбиты на 2 этапа — в этом году введены первые 1,5 километра, еще чуть менее 6,5 километра будут сданы в следующем сезоне», — отметил руководитель управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрей Журавлев.