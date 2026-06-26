Самарские медалисты отправились на выпускной в Кремль

Медалисты из Самарской области отправили в Москву на выпускной бал, который пройдет в Кремле. Об этом сообщает министерство образования Самарской области. Этой традиции — уже более 10 лет, и каждый год лучшие выпускники самарских школ отправляются в столицу.
«Накануне праздника для выпускников пройдут экскурсии по знаковым местам Москвы», — прокомментировала пресс-служба минобра.
Напомним, что в этом году 189 выпускников в Самарской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Накануне медали «За особые успехи в учении» им вручил губернатор Вячеслав Федорищев.
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