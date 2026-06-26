Три новые площадки для пиклбола открыли на острове Отдыха в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Перед Центральным стадионом Красноярска открыли три новые площадки для пиклбола — малого тенниса.
Площадки, расположенные под открытым небом, будут работать ориентировочно до конца октября. Здесь планируется проводить соревнования, тренировки и мастер-классы не только для спортсменов, но и для всех желающих, в том числе бесплатные занятия для представителей старшего поколения в рамках проекта «Сибирское долголетие», отмечает пресс-служба крайспорта.
Первыми новые площадки для пиклбола испытали участники Кубка Красноярского колледжа олимпийского резерва. Соревновались 12 команд. По итогам турнира победителей и призеров наградили медалями, грамотами и подарочными сертификатами.
«Еще совсем недавно о пиклболе в Красноярске знали единицы, а сегодня мы открываем уже три новые площадки и видим, как быстро растет интерес к этому виду спорта. Наши спортсмены принимают участие в международных соревнованиях, мы проводим турниры, развиваем любительское направление и создаем условия для того, чтобы играть в пиклбол могли люди любого возраста», — рассказал директор Красноярского колледжа олимпийского резерва Сергей Веневцев.