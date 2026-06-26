Три новые площадки для пиклбола открыли на острове Отдыха в Красноярске

«Еще совсем недавно о пиклболе в Красноярске знали единицы, а сегодня мы открываем уже три новые площадки и видим, как быстро растет интерес к этому виду спорта. Наши спортсмены принимают участие в международных соревнованиях, мы проводим турниры, развиваем любительское направление и создаем условия для того, чтобы играть в пиклбол могли люди любого возраста», — рассказал директор Красноярского колледжа олимпийского резерва Сергей Веневцев.