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Три новые площадки для пиклбола открыли на острове Отдыха в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Перед Центральным стадионом Красноярска открыли три новые площадки для пиклбола — малого тенниса.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Перед Центральным стадионом Красноярска открыли три новые площадки для пиклбола — малого тенниса.

Площадки, расположенные под открытым небом, будут работать ориентировочно до конца октября. Здесь планируется проводить соревнования, тренировки и мастер-классы не только для спортсменов, но и для всех желающих, в том числе бесплатные занятия для представителей старшего поколения в рамках проекта «Сибирское долголетие», отмечает пресс-служба крайспорта.

Первыми новые площадки для пиклбола испытали участники Кубка Красноярского колледжа олимпийского резерва. Соревновались 12 команд. По итогам турнира победителей и призеров наградили медалями, грамотами и подарочными сертификатами.

«Еще совсем недавно о пиклболе в Красноярске знали единицы, а сегодня мы открываем уже три новые площадки и видим, как быстро растет интерес к этому виду спорта. Наши спортсмены принимают участие в международных соревнованиях, мы проводим турниры, развиваем любительское направление и создаем условия для того, чтобы играть в пиклбол могли люди любого возраста», — рассказал директор Красноярского колледжа олимпийского резерва Сергей Веневцев.