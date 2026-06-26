Эксперты восстановили последний день жизни Майкла Джексона в годовщину его смерти

25 июня исполнилось 17 лет со смерти американского музыканта Майкла Джексона. В годовщину ухода певца эксперты и биографы детально восстановили последний день его жизни.
Как пишет Radar Online, за день до смерти, 24 июня, Джексон был бодр и полон сил. Он готовился к туру This Is It и долго спал из-за поздних репетиций. Проснувшись, он пообедал со своими детьми — это была последняя трапеза семьи.
Артист попросил своего повара Кай Чейз приготовить что-нибудь легкое, а перед едой он прочитал молитву. По словам Чейз, в то утро музыкант был полон энергии.
Примерно в семь часов вечера артист отправился на финальную репетицию. В тот вечер он исполнил около десяти песен, а после исполнения «Earth Song» отправился домой. Люди, работавшие с ним в тот день, вспоминали, что Джексон был полон бодрости и не подавал признаков усталости.
Когда певец вернулся домой, его личный доктор Конрад Мюррей уже был в особняке. В три часа ночи он дал Джексону успокоительное, которое не сработало. Тогда артист попросил еще одну дозу, которая также не помогла. В пять часов утра Джексон все еще не спал, что беспокоило его. Мюррей дал певцу «еще кое-что», но это так же не сработало: в семь часов утра Майкл бодрствовал.
В 10:00 Джексон попросил у доктора препарат, к которому очень пристрастился. Позже врач заявлял, что беспокоился из-за этого и пытался «отучить» музыканта от него. В 10:30 Мюррей ввел разбавленную дозу неекого препарата, и певец уснул. Врач отошел в туалет, а когда вернулся, обнаружил Джексона без признаков жизни.
Доктор принялся делать искусственное дыхание, в этот момент в комнату вошли дети певца Принс и Пэрис. Увидев, как врач пытается спасти Джексона, они расплакались.
Мюррей вызвал врачей, которые приехали в 12:27. К тому моменту Джексон уже не дышал. Попытки его реанимировать оказались безуспешными. В 13:07 его доставили в больницу, а в 14:45 Майкла Джексона объявили мертвым, сообщается в публикации.
28 мая в российский прокат вышел фильм Антуана Фукуа «Майкл» — долгожданный байопик о Майкле Джексоне. Работа над фильмом началась еще в 2019 году. Каким он получился — в материале «Вечерней Москвы».