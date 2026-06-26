Эксперты восстановили последний день жизни Майкла Джексона в годовщину его смерти

Когда певец вернулся домой, его личный доктор Конрад Мюррей уже был в особняке. В три часа ночи он дал Джексону успокоительное, которое не сработало. Тогда артист попросил еще одну дозу, которая также не помогла. В пять часов утра Джексон все еще не спал, что беспокоило его. Мюррей дал певцу «еще кое-что», но это так же не сработало: в семь часов утра Майкл бодрствовал.