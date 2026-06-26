Похолодает только к закату: 26 июня в Калининградской области воздух раскалится до +29

В Калининградской области днём 26 июня воздух раскалится до +29 градусов. Об этом предупредили в региональном МЧС.
Прохладу не принесёт даже северный ветер, дующий со скоростью 3−8 м/с. Остывать всё начнёт только вечером, когда температура опустится до +17°C. Осадков не ожидается, хотя в конце дня на востоке и севере региона возможны кратковременные дожди.
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