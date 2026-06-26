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В Мозыре объяснили, откуда в парке появился напугавший горожан удав

Напугавший в мозырском парке горожан удав оказался Султаном.

Источник: Комсомольская правда

В Мозыре объяснили, откуда в городском парке появился удав, напугавший горожан, сообщает телеканала «Мозырь».

Ранее мы писали, что огромную змею обнаружили в городском парке в Беларуси.

Очевидцы сняли видео, которое быстро разлетелось по соцсетям. А вскоре выяснилось, что огромный удав не бесхозный, а принадлежит 12-летнему школьнику Владу.

— Удава зовут Султан, ему три года. Он живет в семье уже примерно год. Это подарок друзей отца, — рассказал хозяин питона.

Мальчик признался, что поначалу сам немного побаивался своего домашнего любимца, но со временем привык к нему. Влад уверяет, что его Султан ручной и обладает спокойным характером.

К слову, в Беларуси содержание удава в квартире не запрещено, если длина животного не превышает четырех метров. Мозырский Султан дорос пока до 1,5 метра.

Тем временем иностранец может сесть в тюрьму на 20 лет из-за поисков золота в Минске.

А еще Минсвязи Беларуси сказало, есть ли польза от лимитов на мобильный интернет.