В Мозыре объяснили, откуда в парке появился напугавший горожан удав

В Мозыре объяснили, откуда в городском парке появился удав, напугавший горожан, сообщает телеканала «Мозырь».
Ранее мы писали, что огромную змею обнаружили в городском парке в Беларуси.
Очевидцы сняли видео, которое быстро разлетелось по соцсетям. А вскоре выяснилось, что огромный удав не бесхозный, а принадлежит 12-летнему школьнику Владу.
— Удава зовут Султан, ему три года. Он живет в семье уже примерно год. Это подарок друзей отца, — рассказал хозяин питона.
Мальчик признался, что поначалу сам немного побаивался своего домашнего любимца, но со временем привык к нему. Влад уверяет, что его Султан ручной и обладает спокойным характером.
К слову, в Беларуси содержание удава в квартире не запрещено, если длина животного не превышает четырех метров. Мозырский Султан дорос пока до 1,5 метра.
Тем временем иностранец может сесть в тюрьму на 20 лет из-за поисков золота в Минске.
А еще Минсвязи Беларуси сказало, есть ли польза от лимитов на мобильный интернет.