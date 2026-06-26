Суд подтвердил право женщины на участок, который она обрабатывала 20 лет

Женщина приобрела его в одном из садоводческих товариществ в 2004 году. Все это время она несла затраты по его содержанию, обрабатывала землю, делала посадки и собирала урожай, то есть открыто владела участком, вот только право собственности не регистрировала. Недавно владелица решила оформить все бумаги как положено, и тут начались трудности: как оказалось, из документов у нее имелась только расписка о передаче ей земли от прежнего владельца. Кроме того, фамилия новой хозяйки была внесена в членскую книжку товарищества. Заключить договор купли-продажи с прежней собственницей не удалось: после долгих поисков выяснилось, что та скончалась в 2024 году. К тому же садоводческое товарищество было официально ликвидировано, что создало дополнительные бюрократические сложности.