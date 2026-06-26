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Суд подтвердил право женщины на участок, который она обрабатывала 20 лет

Пермский районный суд обязал чиновников закрепить право жительницы поселка Сылва на земельный участок, который она обрабатывала более 20 лет.

Пермский районный суд обязал чиновников закрепить право жительницы поселка Сылва на земельный участок, который она обрабатывала более 20 лет.

Женщина приобрела его в одном из садоводческих товариществ в 2004 году. Все это время она несла затраты по его содержанию, обрабатывала землю, делала посадки и собирала урожай, то есть открыто владела участком, вот только право собственности не регистрировала. Недавно владелица решила оформить все бумаги как положено, и тут начались трудности: как оказалось, из документов у нее имелась только расписка о передаче ей земли от прежнего владельца. Кроме того, фамилия новой хозяйки была внесена в членскую книжку товарищества. Заключить договор купли-продажи с прежней собственницей не удалось: после долгих поисков выяснилось, что та скончалась в 2024 году. К тому же садоводческое товарищество было официально ликвидировано, что создало дополнительные бюрократические сложности.

Без документов оформить права на участок нельзя, поэтому пришлось идти в суд. На заседании свидетели подтвердили, что истица много лет добросовестно пользовалась землей. В итоге суд решил официально закрепить право собственности на участок за жительницей Сылвы. На этом основании администрация Пермского муниципального округа выдаст ей все необходимые документы.

Между тем.

Земельные споры в судах — не редкость. Так, несколько лет назад в Пермском крае были на слуху процессы по участкам, внезапно оказавшимся в охранной зоне газо- и нефтепроводов. Чтобы избежать судебных разбирательств в будущем, теперь муниципалитеты при выделении земли гражданам обязаны контролировать, не расположены ли участки слишком близко к трубопроводам.

А недавно прокуратура Кишертского района через суд обязала местные власти установить охранные зоны для проложенных в 2024 году шести внутрипоселковых распределительных газопроводов. Попавшие в эти зоны земли поставлены на кадастровый учет и прошли государственную регистрацию обременений в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.