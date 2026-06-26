Латвия развернет новые комплексы ПВО на границе с Россией

Министр отметил, что сейчас власти активно ищут способы укрепить восточный рубеж. Речь идет об установке дополнительных радаров и систем перехвата. «Мы не можем на 100% исключить возможность проникновения какого-либо дрона. Но мы будем работать над совершенствованием системы противовоздушной обороны, чтобы небо было безопасным», — приводит слова Мелниса портал LSM.
Он уточнил, что необходимые технические и организационные решения уже найдены. Это позволит в самые сжатые сроки развернуть дополнительные комплексы ПВО для защиты воздушных границ.
Ранее стало известно, что разведка Латвии не исключает, что Россия готовит провокации против стран Балтии или Польши. Этот сигнал прозвучал на фоне приближающегося саммита НАТО и стал очередным витком информационно-военной напряженности. Западные структуры, как отмечает The Guardian, стремятся связать украинский конфликт с угрозой расширения нестабильности на восточный фланг альянса.