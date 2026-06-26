Латвия развернет новые комплексы ПВО на границе с Россией

Министр отметил, что сейчас власти активно ищут способы укрепить восточный рубеж. Речь идет об установке дополнительных радаров и систем перехвата. «Мы не можем на 100% исключить возможность проникновения какого-либо дрона. Но мы будем работать над совершенствованием системы противовоздушной обороны, чтобы небо было безопасным», — приводит слова Мелниса портал LSM.