Воронежскому политтехнологу отказали в досрочном освобождении из колонии

Напомним, в апреле 2025 года Роман Жогов был признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Центральный райсуд Воронежа назначил ему два года колонии общего режима. Тогда же Роман Жогов был взят под стражу. В июле областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, ужесточил наказание до четырех лет. В суде было установлено, что Жогов в 2010 году добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод Александра Провоторова. За десять лет ей выплатили 2,4 млн руб., что было признано ущербом. Сам Роман Жогов утверждал, что зарплата супруги была надбавкой за его работу в партии.