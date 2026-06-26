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Автомобильные перевозки запретили на участке Р-150 от Донецка до Горловки

Перевозка пассажиров и багажа на автомобиле запрещена на участке Донецк — Ясиноватая — Горловка трассы Р-150. Решение принял штаб обороны Донецкой народной республики, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Перевозка пассажиров и багажа на автомобиле запрещена на участке Донецк — Ясиноватая — Горловка трассы Р-150. Решение принял штаб обороны Донецкой народной республики, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Глава Горловки призвал планировать маршруты с учетом приведенной информации. Перевозки будут запрещены до особого распоряжения. Причины, по которым приняли такое решение, господин Приходько не назвал.

Украинские БПЛА неоднократно атаковали Горловку за последние несколько дней. 24 июня при ударе погибли два человека, транспорт коммунального предприятия получило повреждения. 22 июня беспилотник ударил по автобусу в Калининском районе Горловки.

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