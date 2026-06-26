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Геомагнитная буря накрыла Нижний Новгород 26 июня

Возмущения силой в четыре балла продлятся почти двое суток, из-за чего метеозависимые горожане могут почувствовать недомогание.

Малая геомагнитная буря силой в 4 балла обрушилась на Нижний Новгород в пятницу, 26 июня. Об этом сообщается на портале my-calend.ru. Согласно данным, повышенная геомагнитная активность будет фиксироваться на протяжении всего дня.

Аналогичная неблагоприятная обстановка сохранится в субботу, 27 июня. Сила геомагнитных возмущений по-прежнему будет достигать 4 баллов, и лишь к 21:00 пойдет на спад — до 3 баллов, что классифицируется как слабая буря. В воскресенье, 28 июня, и во вторник, 30 июня, интенсивность колебаний также задержится на уровне 3 баллов.

Передышку метеозависимые нижегородцы смогут получить в понедельник, 29 июня, а также в начале июля, когда в течение дня будут регистрироваться лишь небольшие геомагнитные возмущения в 2 балла. В такие периоды медики традиционно советуют снизить физические нагрузки, больше отдыхать и следить за артериальным давлением.

Ранее сообщалось, что нижегородцам рассказали об опасности «корвалольного коктейля».