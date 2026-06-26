Геомагнитная буря накрыла Нижний Новгород 26 июня

Аналогичная неблагоприятная обстановка сохранится в субботу, 27 июня. Сила геомагнитных возмущений по-прежнему будет достигать 4 баллов, и лишь к 21:00 пойдет на спад — до 3 баллов, что классифицируется как слабая буря. В воскресенье, 28 июня, и во вторник, 30 июня, интенсивность колебаний также задержится на уровне 3 баллов.