В Нижегородской области бум ревакцинации: дифтерия и столбняк в лидерах

В Нижегородской области отмечается заметный рост ревакцинации против дифтерии и столбняка при стабильных показателях первичной иммунизации, сообщает главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале в мессенджере MAX.
Ревакцинацию против дифтерии в 2025 году прошли более 273,9 тыс. нижегородцев — рост по сравнению с 259,7 тыс. в 2024 году. Среди них около 85 тыс. — дети. Похожая картина наблюдается и по столбняку: повторные прививки получили свыше 273 тыс. человек.
Вакцинация против туберкулёза остаётся на стабильном уровне: 24,2 тыс. привитых в 2025 году, причём львиную долю составляют новорождённые — 17,9 тыс. младенцев получили прививки по плану профилактики.
Одновременно в регионе зафиксирован спад по нескольким другим направлениям. Охват прививкой от коклюша сократился как при первичной вакцинации (с 21,2 тыс. до 20,6 тыс.), так и при ревакцинации (с 23,4 тыс. до 22,2 тыс.). Снижение зафиксировано также по вакцинации от кори (с 26,8 тыс. в 2024 году до 21,9 тыс. в 2025‑м) и ревакцинации от кори (с 44,1 тыс. до 37,8 тыс.), а аналогичный тренд наблюдается по эпидемическому паротиту и краснухе.
Эксперты отмечают, что рост ревакцинации по дифтерии и столбняку может быть связан с информационными кампаниями, доступностью прививочных пунктов и напоминаниями из медицинских учреждений. Одновременно падение охвата по ряду прививок требует внимания служб здоровья для недопущения накопления восприимчивого контингента.
Ранее нижегородцам рассказали, какие прививки нужно сделать перед выездом за границу.