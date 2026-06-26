В Нижегородской области бум ревакцинации: дифтерия и столбняк в лидерах

Одновременно в регионе зафиксирован спад по нескольким другим направлениям. Охват прививкой от коклюша сократился как при первичной вакцинации (с 21,2 тыс. до 20,6 тыс.), так и при ревакцинации (с 23,4 тыс. до 22,2 тыс.). Снижение зафиксировано также по вакцинации от кори (с 26,8 тыс. в 2024 году до 21,9 тыс. в 2025‑м) и ревакцинации от кори (с 44,1 тыс. до 37,8 тыс.), а аналогичный тренд наблюдается по эпидемическому паротиту и краснухе.