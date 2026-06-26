Минтруд назвал возраст самых производительных россиян

Глава ведомства на всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Новосибирске пояснил, что эта когорта сегодня является ниспадающей по численности из-за демографических трендов, поэтому работодатели все активнее привлекают именно таких специалистов. Он подчеркнул, что люди этого возраста обладают высоким уровнем профессионализма и опыта, что делает их ценными кадрами в различных отраслях.