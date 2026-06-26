Максим Лубяной: «Молодёжь — это не ресурс, а смыслообразующая сила»

Роль молодёжи в изменении облика мира сегодня принципиально иная, чем в индустриальную эпоху. Тогда темпы изменений позволяли старшим поколениям транслировать опыт. Теперь молодые осваивают новые реальности одновременно с их созданием. Они не просто пользователи — они со-разработчики городской среды, образовательных траекторий, моделей государственного управления через цифровые платформы. Именно в этой точке формируется запрос на «суверенитет субъектности»: наша страна заинтересована не в догоняющей, а в опережающей модели, где молодой специалист из Нижнего Новгорода или Владивостока не уступает в компетенциях коллеге из Сингапура, но при этом укоренён в своей культурной матрице.