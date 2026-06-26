Максим Лубяной: «Молодёжь — это не ресурс, а смыслообразующая сила»

«Роль молодёжи в изменении облика мира сегодня принципиально иная, чем в индустриальную эпоху», — считает директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной, рассуждая о том, какова роль молодежи в изменении облика мира и технологическом развитии.
«Конференция в МГУ “Философия будущего: идеи и смыслы” — это не просто академическое мероприятие. Это диагностика концептуального аппарата, которым мы будем описывать завтрашний день. И ключевой вопрос здесь — не “что будет”, а “кто будет субъектом этого будущего”. Ответ очевиден: молодое поколение, но не как пассивный объект социализации, а как активный проектировщик реальности.
Какие профессии станут востребованы? Поверхностный взгляд говорит о цифровых специальностях. Глубинный — о мета-профессиях. На первый план выйдут не просто инженеры ИИ или биоинформатики, а «архитекторы смыслов» — специалисты, способные выстраивать ценностные каркасы для технологических экосистем. Молодёжь будет осваивать профессии на стыке когнитивных наук, управления сложностью и этики алгоритмов. В России, где традиционно сильна фундаментальная школа, это даёт конкурентное преимущество: мы можем готовить не исполнителей, а мыслителей, задающих правила игры для глобального техно-ландшафта.
Роль молодёжи в изменении облика мира сегодня принципиально иная, чем в индустриальную эпоху. Тогда темпы изменений позволяли старшим поколениям транслировать опыт. Теперь молодые осваивают новые реальности одновременно с их созданием. Они не просто пользователи — они со-разработчики городской среды, образовательных траекторий, моделей государственного управления через цифровые платформы. Именно в этой точке формируется запрос на «суверенитет субъектности»: наша страна заинтересована не в догоняющей, а в опережающей модели, где молодой специалист из Нижнего Новгорода или Владивостока не уступает в компетенциях коллеге из Сингапура, но при этом укоренён в своей культурной матрице.
Определяющие идеи будущего, на мой взгляд, будут вращаться вокруг категории «ответственности». В эпоху климатических вызовов, демографических переходов и когнитивных революций приоритетом становится не безграничный рост, а устойчивое развитие с человеческим измерением. Молодёжь, которая сегодня формирует запрос на справедливость, экологичность и открытость, завтра будет строить институты, где эти ценности станут операционными нормами. И здесь философский дискурс критически важен: он даёт инструменты для рефлексии, без которой любой прогресс превращается в технократическую гонку.
Для России, с её цивилизационной ролью, молодёжь — это не ресурс, а смыслообразующая сила. Именно она способна перевести идею «России как государства-цивилизации» из декларации в повседневную практику — через стартапы, социальные проекты, научные школы и управленческие решения. Конференция в МГУ — хороший повод не просто обсудить абстрактное «завтра», но зафиксировать понятийный аппарат, который позволит нашим молодым лидерам действовать осознанно, а не реактивно. Будущее не наступает — его собирают. И собирают сегодня те, кто сидит в университетских аудиториях".