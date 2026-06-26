Врач Белоусов рассказал о пользе и вреде морской и речной рыбы

Рыба — важный элемент здорового питания, но у речной и морской есть свои особенности, которые стоит учитывать, чтобы получить максимальную пользу. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.
Морская рыба ценится за высокое содержание омега-3 жирных кислот, которые полезны для сердца, мозга, сосудов и иммунитета. Причём более жирные виды рыбы, такие как сельдь, скумбрия и лосось, содержат больше омега-3, чем постные. Также в ней много йода и витамина D, важных для щитовидной железы и состояния кожи. Морская рыба особенно полезна тем, кто испытывает дефицит йода, мало бывает на солнце или хочет укрепить сердечно-сосудистую систему.
Речная рыба также полезна: она богата белком, витаминами и минералами. Многие виды речной рыбы низкокалорийны, она более мягкая для желудка, что делает её подходящей для диетического питания. К тому же речная рыба более доступна.
Однако у неё есть и недостатки. Она чаще заражена паразитами, такими как описторхоз и дифиллоботриоз, поэтому требует тщательной термической обработки. Употребление сырой, слабосолёной или плохо прожаренной рыбы может привести к серьёзным заболеваниям печени, кишечника и общего самочувствия.
Морская рыба в этом отношении безопаснее, но тоже может быть источником инфекций, если не соблюдать правила хранения и приготовления.
И не стоит забывать, что рыба может содержать тяжёлые металлы, радионуклиды и другие вредные вещества, особенно если она выловлена в загрязнённых водоёмах.