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Врач Белоусов рассказал о пользе и вреде морской и речной рыбы

Рыба — один из самых полезных продуктов в рационе, но у речной и морской есть свои плюсы и минусы.

Источник: Нижегородская правда

Рыба — важный элемент здорового питания, но у речной и морской есть свои особенности, которые стоит учитывать, чтобы получить максимальную пользу. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

Морская рыба ценится за высокое содержание омега-3 жирных кислот, которые полезны для сердца, мозга, сосудов и иммунитета. Причём более жирные виды рыбы, такие как сельдь, скумбрия и лосось, содержат больше омега-3, чем постные. Также в ней много йода и витамина D, важных для щитовидной железы и состояния кожи. Морская рыба особенно полезна тем, кто испытывает дефицит йода, мало бывает на солнце или хочет укрепить сердечно-сосудистую систему.

Речная рыба также полезна: она богата белком, витаминами и минералами. Многие виды речной рыбы низкокалорийны, она более мягкая для желудка, что делает её подходящей для диетического питания. К тому же речная рыба более доступна.

Однако у неё есть и недостатки. Она чаще заражена паразитами, такими как описторхоз и дифиллоботриоз, поэтому требует тщательной термической обработки. Употребление сырой, слабосолёной или плохо прожаренной рыбы может привести к серьёзным заболеваниям печени, кишечника и общего самочувствия.

Морская рыба в этом отношении безопаснее, но тоже может быть источником инфекций, если не соблюдать правила хранения и приготовления.

И не стоит забывать, что рыба может содержать тяжёлые металлы, радионуклиды и другие вредные вещества, особенно если она выловлена в загрязнённых водоёмах.