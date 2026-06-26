Врач Белоусов рассказал о пользе и вреде морской и речной рыбы

Морская рыба ценится за высокое содержание омега-3 жирных кислот, которые полезны для сердца, мозга, сосудов и иммунитета. Причём более жирные виды рыбы, такие как сельдь, скумбрия и лосось, содержат больше омега-3, чем постные. Также в ней много йода и витамина D, важных для щитовидной железы и состояния кожи. Морская рыба особенно полезна тем, кто испытывает дефицит йода, мало бывает на солнце или хочет укрепить сердечно-сосудистую систему.