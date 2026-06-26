Любить свое дело и быть ему преданным: директор Красноярской ТЭЦ-3 удостоен государственной награды

«В отношениях с сотрудниками и коллегами придерживаюсь двух главных принципов — надо быть честным и справедливым. Тогда получается собрать команду и качественно, профессионально выполнять своё дело. А всем, кто идёт в энергетику, посоветую одно — будьте преданными своему делу. Любите его. Когда в глазах задор, многие задачи решаются легко», — говорит заслуженный энергетик России Андрей Власов.