Любить свое дело и быть ему преданным: директор Красноярской ТЭЦ-3 удостоен государственной награды

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Президент России Владимир Путин своим Указом удостоил Андрея Власова почетного звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Ровно четверть века энергетик работает на важных участках, повышая надёжность теплоснабжения на благо жителей и развитие страны.
Государственную награду директору Красноярской ТЭЦ-3 Андрею Власову вместе с другими заслуженными людьми региона вручил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
«Каждый из награждённых Президентом, каждый из заслуживших уважение земляков является ориентиром для молодых людей. Вы продолжаете работать для людей и на благо Родины. А вместе мы едины в желании развивать Красноярский край», — отметил Глава региона.
Андрей Власов работает в сфере энергетики 25 лет. За четверть века он прошёл путь от оперативных служб до директора Красноярской ТЭЦ-3. На этом посту Андрей Сергеевич работает более 8 лет.
Под его руководством на самой молодой городской теплоцентрали был построен и введён в эксплуатацию в декабре 2025 года второй энергоблок. Сооружение высотой как скала «Перья» на Красноярских Столбах своей энергией создаёт мощный задел для дальнейшего развития Красноярска и всей российской промышленности.
Второй энергоблок увеличил электрическую мощность станции с 208 МВт до 393 МВт. Дополнительных 185 МВт, вырабатываемых вторым энергоблоком, достаточно, чтобы осветить половину Красноярска, зажечь одновременно 18 миллионов ламп или зарядить примерно 6 миллионов смартфонов. Также второй энергоблок добавил в выработку Красноярской ТЭЦ-3 270 Гкал/ч, чего хватает для отопления 450 девятиэтажных домов.
«Строительство объекта воспринял как вызов. Это огромная ответственность. Дополнительно вырабатываемая энергия повышает надёжность теплоснабжения Красноярска и позволяет улучшать экологию — перераспределять нагрузку между ТЭЦ, чтобы закрывать неэффективные котельные», — говорит Андрей Власов.
Для сотрудников Красноярской ТЭЦ-3 Андрей Власов — не только руководитель, под началом которого предприятие обновляется, но и живой пример верности профессии, человек, к которому всегда можно обратиться за профессиональным советом.
«В отношениях с сотрудниками и коллегами придерживаюсь двух главных принципов — надо быть честным и справедливым. Тогда получается собрать команду и качественно, профессионально выполнять своё дело. А всем, кто идёт в энергетику, посоветую одно — будьте преданными своему делу. Любите его. Когда в глазах задор, многие задачи решаются легко», — говорит заслуженный энергетик России Андрей Власов.