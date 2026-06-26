Уникальный парк миниатюр открылся на Бору 25 июня

На Бору под Нижним Новгородом открылся парк «Россия в миниатюре». Торжественное открытие площадки состоялось 25 июня — в мероприятии участвовали представители власти, духовенства и организаторы проекта. Об этом сообищили в «КП — Нижний Новгород».
Экспозиция размещена под открытым небом: парк обустроили в берёзовой роще на левом берегу Волги, неподалёку от станции канатной дороги. На территории в 1,5 гектара, украшенной газонами и аллеями, установили 88 миниатюр знаковых архитектурных объектов России. Все копии выполнены в масштабе 1:50.
По словам автора проекта Виктора Жиленко, подобная по масштабу экспозиция не имеет прецедентов в России — это самое крупное собрание уличных архитектурных миниатюр в отечественной практике.
Над макетами на протяжении пяти лет трудилась команда из 60 специалистов. Для изготовления экспонатов использовали архитектурный пластик: материал позволяет детально воспроизвести узоры, барельефы, оконные и дверные проёмы.
Миниатюры формируют своеобразную карту страны — от Калининграда до Сахалина. В парке можно увидеть уменьшенные версии московской Спасской башни, мавзолея и храма Василия Блаженного, волгоградской скульптуры «Родина‑мать зовёт!», а также петербургских Петропавловского, Исаакиевского и Казанского соборов.
Ранее два новых космических экспоната появились в Нижегородском планетарии.