«Газпромнефть-СМ» в 6 раз сократила время от разработки до производства автомобильных масел

Инженеры и ученые Научно-исследовательского центра компании «Газпром нефть» во Фрязине Московской области придумали, как сократить время от разработки до начала производства автомобильных масел с полугода до 1−2 месяцев. Это удалось сделать с помощью цифрового сервиса «Алхимик», который на основе искусственного интеллекта анализирует параметры оборудования и предлагает наиболее эффективные рецептуры новых продуктов.
Представитель подразделения по логистике, переработке и сбыту компании Никита Аничкин назвал нейросетевую систему «Алхимик» примером успешного внедрения технологии искусственного интеллекта.
«Нейросетевая система “Алхимик” определяет будущие физико-химические характеристики масел, что значительно ускоряет процесс разработки рецептур и позволяет быстро вывести новые продукты на рынок», — отметил Никита Аничкин.
По его словам, компания достигла высокого уровня в области цифровизации, и сейчас 80% цепочки добавленной стоимости охвачено цифровыми двойниками бизнес-процессов.
Чтобы получить новую рецептуру, специалисты компании вносят в систему такие параметры будущего продукта, как вязкость, плотность и щелочное число. Цифровая платформа с помощью алгоритма машинного обучения сопоставляет набор требуемых характеристик и автоматически моделирует наиболее оптимальные комбинации основы смазочных материалов и пакета присадок.