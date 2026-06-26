«Газпромнефть-СМ» в 6 раз сократила время от разработки до производства автомобильных масел

Инженеры и ученые Научно-исследовательского центра компании «Газпром нефть» во Фрязине Московской области придумали, как сократить время от разработки до начала производства автомобильных масел с полугода до 1−2 месяцев. Это удалось сделать с помощью цифрового сервиса «Алхимик», который на основе искусственного интеллекта анализирует параметры оборудования и предлагает наиболее эффективные рецептуры новых продуктов.