Shot: Участник КВН и «Дома-2» Шалюков затравил в Сети девушку за ее внешность

Скандал развернулся в комментариях под роликом 26-летней Анастасии, которая вместе с мужем недавно переехала в США. В нем девушка рассказала об опыте аренды жилья в другой стране. 36-летний Шалюков в комментариях высмеял Анастасию, заявил, что она говорит в нос и посоветовал ей купить «Називин». На этом он не остановился и позже оскорбил родителей блогерши, посоветовал ей поправить грудь и не рожать детей.