Скандальную овощебазу в Екатеринбурге снова «зачистили» от мигрантов

По его словам, профилактическую акцию спланировали так, чтобы с самого начала были заблокированы все возможные входы и выходы на базу. Проверкам в итоге подверглись 397 мигрантов, среди которых 16 иностранных граждан нарушали режим пребывания в России.
Все они в кратчайший срок будут выдворены за пределы РФ. Кроме того, им будет запрещен въезд в Россию на протяжении ближайших 5 лет.
Также он уточнил, что в этом году из региона выдворили более 2,1 тысячи нелегальных мигрантов. Еще 5,9 тысячи человек были привлечены к административной ответственности. При этом за незаконное использование труда иностранных граждан наказали 618 работодателей.
Напомним, в результате осеннего рейда на овощебазе № 4 правоохранительные органы выявили 36 нелегальных мигрантов. В целом полицейские тогда проверили более тысячи иностранцев.