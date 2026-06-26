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Скандальную овощебазу в Екатеринбурге снова «зачистили» от мигрантов

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июня, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге сотрудники ФСБ, ГУ МВД и Росгвардии провели очередной рейд по соблюдению законодательства в сфере миграции на территории овощебазы № 4. Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Источник: предоставлено В. Н. Горелых

По его словам, профилактическую акцию спланировали так, чтобы с самого начала были заблокированы все возможные входы и выходы на базу. Проверкам в итоге подверглись 397 мигрантов, среди которых 16 иностранных граждан нарушали режим пребывания в России.

Все они в кратчайший срок будут выдворены за пределы РФ. Кроме того, им будет запрещен въезд в Россию на протяжении ближайших 5 лет.

отметил Горелых

Также он уточнил, что в этом году из региона выдворили более 2,1 тысячи нелегальных мигрантов. Еще 5,9 тысячи человек были привлечены к административной ответственности. При этом за незаконное использование труда иностранных граждан наказали 618 работодателей.

Напомним, в результате осеннего рейда на овощебазе № 4 правоохранительные органы выявили 36 нелегальных мигрантов. В целом полицейские тогда проверили более тысячи иностранцев.