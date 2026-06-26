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Пожилая красноярка сдала сына участковому за побои и пьянство

Участковый помог жительнице Красноярска привлечь к ответственности ее буйного сына.

Участковый помог жительнице Красноярска привлечь к ответственности ее буйного сына, сообщили в ГУ МВД России по региону.

В июне в участковый пункт отдела полиции за помощью обратилась пожилая женщина. Красноярка пояснила своему участковому, что ее 49-летний ранее судимый сын с мая постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения, ведет себя агрессивно, в том числе в отношении нее. В тот день, когда пенсионерка пришла в участковый пункт, мужчина поднял на нее руку.

Полицейские выехали к месту проживания женщины. Однако сына красноярки в квартире не оказалось — он продолжал выпивать в сквере недалеко от дома.

В отношении мужчины были составлены административные протоколы за распитие алкогольных напитков в общественном месте и нанесение побоев.

«Мировой суд Ленинского района, рассмотрев административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ “Побои”, вынес сыну потерпевшей наказание в виде 10 суток ареста. Помимо этого, сотрудники полиции поставили агрессора на профилактический учет, как лицо, допускающее правонарушения в семейно-бытовой сфере», — рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Пенсионерка обратилась к руководству ГУ МВД России по Красноярскому краю с просьбой объявить благодарность участковому, который помог ей урегулировать ситуацию с сыном.

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