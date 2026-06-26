Пожилая красноярка сдала сына участковому за побои и пьянство

В июне в участковый пункт отдела полиции за помощью обратилась пожилая женщина. Красноярка пояснила своему участковому, что ее 49-летний ранее судимый сын с мая постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения, ведет себя агрессивно, в том числе в отношении нее. В тот день, когда пенсионерка пришла в участковый пункт, мужчина поднял на нее руку.