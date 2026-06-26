Синоптики представили прогноз погоды в Хабаровском крае на День молодёжи

— В субботу будет дуть ветер северо-западного направления до 9−14 м/с. Температура ночью в основном будет доходить до +8…+15 °C, а днем воздух прогреется до +18…+25 °C, — дает прогноз начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — В воскресенье, 28 июня, циклон будет отходить, поэтому днем погода в крае будет уже без существенных осадков. Ветер поменяет направление на восточное и стихнет до 7−12 м/с. Ночные показатели — в пределах +8…+15 °C, дневные — около +22…+27 °C, на севере региона — до +17…+22 °C.