Синоптики представили прогноз погоды в Хабаровском крае на День молодёжи

Последние выходные июня обещают пройти ярко и насыщенно. Ведь, как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», только 27 числа жители региона отметят сразу два праздника: в этот день пройдут выпускные вечера, а также День молодежи, по случаю которого в муниципалитетах края готовят разнообразную программу. А на следующий день можно отправиться в туры, предложенные партнерами проекта «Отдыхаем в крае».
Но повезет ли с погодой?
Как рассказали информационному агентству синоптики Гидрометцентра, влияние циклона завтра, 27 июня, еще сохранится. В субботу для региона прогнозируется неустойчивая погода с кратковременными дождями.
К слову, именно циклон повлиял на ухудшение погоды в отдельных частях края в минувшие дни. Где-то отмечались грозы, а местами прошли осадки, близкие к критерию «опасное явление». Краевой столице в этом плане повезло больше — над Хабаровском тучи особенно не сгущались.
— В субботу будет дуть ветер северо-западного направления до 9−14 м/с. Температура ночью в основном будет доходить до +8…+15 °C, а днем воздух прогреется до +18…+25 °C, — дает прогноз начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — В воскресенье, 28 июня, циклон будет отходить, поэтому днем погода в крае будет уже без существенных осадков. Ветер поменяет направление на восточное и стихнет до 7−12 м/с. Ночные показатели — в пределах +8…+15 °C, дневные — около +22…+27 °C, на севере региона — до +17…+22 °C.
Жителям Хабаровска 27 числа все же лучше будет прихватить зонт, собираясь на прогулку, так как вероятность кратковременного дождя есть. Температура при этом будет +11…+13 °C ночью и +17…+19 °C днем. Ветер северо-восточный, 8−13 м/c.
28 июня ночь еще будет прохладной — в пределах +8…+10 °C, а вот днем температура пойдет вверх — ожидается до +23..+25 °C. Осадков не прогнозируется.
К слову, уже практически весь месяц в регионе сохраняется влияние Охотского антициклона, который препятствует хорошему росту температур. Однако на следующей неделе, по предварительному прогнозу, на большей части края будет теплеть — до +25…+30°C. Но так как в атмосфере будет неустойчивость, то есть вероятность и кратковременных дождей.