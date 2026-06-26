Евгений Семенов: «Технологическое развитие определяет будущее человечества»

«Технологическое развитие, несомненно, определяет будущее человечества», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, рассуждая о том, какова роль молодежи в изменении облика мира и технологическом развитии.
"Так было всегда, так будет в нашем недалеком и, хочется надеяться, далеком будущем. Однако развитие человеческой цивилизации и облик мира все же определяют идеи, ценности, верования. Они-то и есть истинные смыслы существования человека.
Сегодня социогуманитарные науки, анализируя принципы, нормы и взгляды молодежи, фиксируют особый характер ее витальных моделей. Во-первых, существует явное расхождение в ценностях и мировоззрении между поколением среднего и старшего возраста и молодым поколением. Социологи и психологи замечают, что молодежь, вопреки историческому социальному контексту, нередко предпочитает не коллективизм, а индивидуализм в выборе личных жизненных треков.
Во-вторых, глобализационные процессы и цифровой разрыв между поколениями сформировали индифферентное отношение молодых к духовному наследию отцов. Они не обесценивают его, но и не особо ценят, демонстрируя при этом поразительный иммунитет к различным воспитательным интервенциям. Наконец, некоторые исследователи высказывают подозрение о том, что у поколения зумеров, кажется, вовсе отсутствует пассионарность. Если эта гипотеза верна, то вопрос о том, «какие идеи станут для них определяющими в будущем?», обретает совершенно иной разворот и должен быть сформулирован так: «какие идеи не станут определять их будущее?» Размышляя над этим, можно предположить, что идей, раздирающих героев «Бесов» Достоевского, в портфолио будущих русских мальчиков, видимо, больше не будет".