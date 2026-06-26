Красноярским студентам рассказали, как опубликовать свою первую статью в Российском индексе научного цитирования

Публикационная активность давно стала важной частью академической среды. Даже на этапе обучения в вузе наличие научной статьи помогает студенту сформировать портфолио, получить дополнительные баллы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также приобрести опыт научной работы. Именно поэтому интерес к публикациям в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), продолжает расти.