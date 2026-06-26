В Хабаровский край прилетели почти 2000 ярких аквариумных рыбок

В Хабаровском крае под ветеринарным контролем оказалась новая «живая поставка» — почти 2000 аквариумных рыбок, прибывших авиарейсом из Москвы, — сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Груз доставлялся 20 и 22 июня 2026 года в аэропорт Хабаровска. Всего поступило около 1,8 тысячи особей, среди которых меченосцы, неоны, скалярии, гуппи и другие популярные виды для домашних аквариумов.
Чтобы перелёт прошёл без потерь, рыбки находились в индивидуальной таре с поддержанием температуры 24−26 °C на всех этапах транспортировки. Такой «микроклимат» позволяет сохранять жизнеспособность даже при длительных авиаперевозках.
В ходе ветеринарного контроля нарушений не выявлено. Все партии оформлены в соответствии с требованиями законодательства и допущены к дальнейшему следованию в адрес получателей — зоомагазинов региона.