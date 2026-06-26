На участке у моста через Правую Берёзовую идёт ремонт дороги

На участке в районе мостового перехода через реку Правая Берёзовая реализуется комплекс работ по восстановлению дорожной инфраструктуры. В рамках плана специалисты устраняют дефекты асфальтобетонного покрытия, чтобы обеспечить соответствие дороги нормативным требованиям и повысить уровень безопасности движения, сообщает официальный канал мэра города Хабаровск. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.