Жительница Минусинска удостоена звания «Мать-героиня»

В Большом зале правительства Красноярского края состоялась торжественная церемония награждения. Глава региона Михаил Котюков вручил знаки отличия 40 жителям за их вклад в развитие различных отраслей и укрепление семейных ценностей. Высшей наградой для матерей — звания «Мать-героиня» — была удостоена Ольга Булычева из Минусинска. Она воспитывает десятерых детей. Трое её сыновей прошли службу в Президентском полку, трое дочерей создали собственные семьи (одна из них — многодетная мама). Сейчас в семье воспитываются четверо школьников. Звание «Мать-героиня» — часть системы поддержки многодетных семей в рамках нацпроекта «Семья». Орденом «Родительская слава» отмечены супруги Андрей и Лариса Гончаровы из Ужурского округа. Вместе они уже 33 года и воспитывают семерых детей. Лариса посвятила себя педагогике, а Андрей работает лесничим. Их дети — пятеро дочерей и два сына — активно участвуют в спортивной и культурной жизни территории. Также были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством», знаки отличия «За трудовые заслуги» и «За активную гражданскую позицию». Девять человек получили звание «Заслуженный работник Российской Федерации», ещё девять — «Заслуженный работник Красноярского края». Кроме того, были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаки отличия «За трудовые заслуги» и «За активную гражданскую позицию», почётные грамоты и благодарственные письма Президента РФ, награды федеральных ведомств. Девять человек удостоены звания «Заслуженный работник РФ», ещё девять — «Заслуженный работник Красноярского края».