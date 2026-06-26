Какие законы вступают в силу с 1 июля: главное для волгоградцев

Родители или опекуны несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет смогут получать справки по их счетам и вкладам. Сведения о родстве кредитные организации должны проверить в ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» или единой системе межведомственного электронного взаимодействия. Если таких данных там нет — у родителей могут затребовать свидетельство о рождении или усыновлении ребенка, а также акт органа опеки о назначении попечителя. Изменения касаются вкладчиков от 14 до 18 лет, за исключением таких случаев, как вступление несовершеннолетнего в брак и эмансипация.