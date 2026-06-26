Новак и Никитин обсудили ситуацию с бензином в Нижегородской области

Вице-премьер России Александр Новак встретился с губернатором Глебом Никитиным по вопросу топливного обеспечения Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе федерального правительства.
Сторону обсудили текущую ситуацию на топливном рынке, поставки, запасы нефтепродуктов, а также удовлетворения спроса всех потребителей.
В ходе встречи участники подчеркнули важность координации действий федеральных и нижегородских властей, отраслевых компаний, чтобы не допустить перебои и дисбаланса, а также сохранить устойчивую ситуацию в сфере обеспечения региона топливом.
Ранее мы писали, что цены на бензин в Нижегородской области взлетели почти на 4% за неделю.
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