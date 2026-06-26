ООН приостановила эвакуацию 600 судов и их экипажей из Ормузского пролива

На прошлой неделе США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен стать первым шагом к завершению конфликта между странами. Документ был подписан в электронном виде президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом. Документ предусматривает бесплатный проход коммерческих судов в течение 60 дней, а также немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан и снятие США морской блокады Ирана в течение 30 дней.