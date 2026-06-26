В хуторе Хорошевском на Ставрополье построят фельдшерско-акушерский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построят в хуторе Хорошевском Ставропольского края при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве региона.
В новом учреждении жители смогут получить неотложную помощь, пройти вакцинацию, профилактические осмотры, получить консультации. Планируется, что уже в начале июля ФАП будет готов к завозу оборудования, а к концу месяца сможет принять пациентов.
«Открытие ФАПа — это повышение доступности квалифицированной медицинской помощи для более чем 1500 жителей хутора Хорошевского. Мы делаем все, чтобы каждый житель округа, независимо от места проживания, мог своевременно получить необходимую помощь. В этом году в округе также построят амбулатории в поселке Подкумок и селе Новоблагодарном, капитально отремонтируют участковую больницу в поселке Ясная Поляна и ФАП в селе Свобода», — рассказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.