В хуторе Хорошевском на Ставрополье построят фельдшерско-акушерский пункт

«Открытие ФАПа — это повышение доступности квалифицированной медицинской помощи для более чем 1500 жителей хутора Хорошевского. Мы делаем все, чтобы каждый житель округа, независимо от места проживания, мог своевременно получить необходимую помощь. В этом году в округе также построят амбулатории в поселке Подкумок и селе Новоблагодарном, капитально отремонтируют участковую больницу в поселке Ясная Поляна и ФАП в селе Свобода», — рассказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.