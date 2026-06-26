В Санкт-Петербурге пройдет триатлон «Медный Всадник»

Триатлон «Медный Всадник» пройдет 10−12 июля в Санкт-Петербурге, что отвечает задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в комитете по физической культуре и спорту города.
Участникам предлагается пройти несколько дистанций. Одна из них рассчитана на 113 км: плавание — 1,9 км, велогонка — 90,1 км, бег — 21,1 км. Лимит времени — 8 часов. Можно стартовать индивидуально или в составе эстафетной команды из двух или трех человек: один плывет, второй едет на велосипеде, третий бежит. Длина другой дистанции составляет 226 км: плавание — 3,8 км, велогонка — 180,2 км, бег — 42,2 км. Лимит времени — 16 часов.
Также 12 июля состоятся отдельные от триатлона старты: детский на 500 м, 1 км, 1,5 км и женский, который предусматривает забег на 5 км и заплыв на открытой воде длиной 750 м и 1,5 км. Узнать подробнее и зарегистрироваться можно по ссылке.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.