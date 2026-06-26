В Санкт-Петербурге пройдет триатлон «Медный Всадник»

Участникам предлагается пройти несколько дистанций. Одна из них рассчитана на 113 км: плавание — 1,9 км, велогонка — 90,1 км, бег — 21,1 км. Лимит времени — 8 часов. Можно стартовать индивидуально или в составе эстафетной команды из двух или трех человек: один плывет, второй едет на велосипеде, третий бежит. Длина другой дистанции составляет 226 км: плавание — 3,8 км, велогонка — 180,2 км, бег — 42,2 км. Лимит времени — 16 часов.