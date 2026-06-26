Адвокат предупредил о риске уголовных дел из-за операций с криптовалютой

Эксперт Галактион Кучава рассказал, что признаками дроппера являются регулярные переводы от одних и тех же лиц, операции, нехарактерные для клиента, и вопросы о максимальной сумме для снятия наличных, не соответствующие заявленному доходу. Любой подозрительный перевод может вызвать временную блокировку счета, особенно если он из другого региона или на необычные суммы, передает 360.ru.