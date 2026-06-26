Артем Соколов: опыт саморегулирования маркетплейсов может стать основой для ЕАЭС

Артем Соколов напомнил, что участники рынка совместно выработали ряд стандартов, которые сделали отношения между маркетплейсами, продавцами и пунктами выдачи заказов более прозрачными и предсказуемыми. В частности, были введены правила уведомления об изменениях оферт, обеспечена открытость комиссий и создан механизм взаимодействия по вопросам контрафактной продукции. По его словам, стандарты саморегулирования настолько прочно закрепились в предпринимательской деятельности, что фактически стали общепринятой практикой делового оборота, а сегодня на них активно ссылаются суды при рассмотрении спорных вопросов и принятии решений.