Александр Прудник: «Мы живем в достаточно парадоксальную эпоху»

Во-вторых, быстрое появление новых технологий, которые практически срастаются со «своим» поколением. То, что для старших является экзотикой, новацией, источником тревог и воспринимается как проблема, для двух последних по времени групп молодежи это просто часть их жизни. Не случайно в современных дискуссиях о последствиях использования социальных сетей и искусственного интеллекта постоянно участвует именно старшее поколение, в то время как молодежь просто использует новую технология как данность.