Александр Прудник: «Мы живем в достаточно парадоксальную эпоху»

«Сейчас мы живем в достаточно парадоксальную эпоху: доля молодежи в населении непрерывно сокращается, но, при этом, значимость этой группы и внимание к ней постоянно возрастают», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, рассуждая о том, какова роль молодежи в изменении облика мира и технологическом развитии.
"Смена парадигм общественного развития происходит именно сменой поколений. Формирование новой системы ценностей, поведения, восприятия миры происходит 20-летними циклами. Именно эта закономерность позволила сформировать современную объяснительную модель поколенческих групп. В результате стало понятно, что в обществе постоянно сосуществуют и конкурируют между собой несколько поколенческих ценностных систем. Это естественная форма развития общества.
Следствием такой поколенческой структуры общества является появление двух взаимосвязанных векторов развития: стремление старших возрастных когорт удержать и транслировать в будущее свою картину мира и образ жизни, и стремление молодежи перестроить окружающий мир под свою систему ценностей.
Уникальность нынешней ситуации определяется двумя факторами. Во-первых, резкое снижение численности молодежи. Ее доля сейчас самая низкая за всю историю человечества. Как следствие, социальный механизм запускает процесс повышения степени общественной активности этой группы населения. Тем самым компенсируя уменьшение ее физического присутствия в социуме.
Во-вторых, быстрое появление новых технологий, которые практически срастаются со «своим» поколением. То, что для старших является экзотикой, новацией, источником тревог и воспринимается как проблема, для двух последних по времени групп молодежи это просто часть их жизни. Не случайно в современных дискуссиях о последствиях использования социальных сетей и искусственного интеллекта постоянно участвует именно старшее поколение, в то время как молодежь просто использует новую технология как данность.
Такая ситуация имеет конкретные управленческие последствия. Те действия в стремлении регулировать процессы в сфере социальных технологий, которые предпринимает управленческий блок, представленный старшими возрастными группами, молодежь воспринимает как проявление косности мышления и архаики.
Наша молодежь является образованной, открытой и социально позитивной частью общества. Она легко адаптирует под себя новые технологии. Постоянная доступность к информации и взаимодействие с людьми в масштабах всего мира является естественной и неотъемлемой частью их образа жизни. Для них высокой ценностью обладает психологический комфорт, значимость личных границ, социальная справедливость.
Мир, который создаст нынешняя молодежь, будет, скорее всего, обладать следующими чертами: креативность в потреблении и создании информационных продуктов. Большинство станет не только пассивным потребителем контента, но и его создателем. Расширение границ социальной реальности в силу формирования цифровыми технологиями параллельных реальностей, определит высокую степень личной адаптивности. Начнется процесс сознательной трансформации своего физического тела с использованием биотехнологий. Именно с этого поколения данное явление начнет превращаться из экзотики в привычную реальность. Онлайн формы организации социальной жизни станут повседневной нормой".