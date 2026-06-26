Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продажу топлива ограничили в Калининградской области из-за «ажиотажного спроса»

Калининградские власти приняли решение ввести ограничение на продажу автомобильного топлива из-за резкого скачка спроса среди населения. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Калининградские власти приняли решение ввести ограничение на продажу автомобильного топлива из-за резкого скачка спроса среди населения. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Он уточнил, что отныне на автомобильных заправках крупных операторов отпускают не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизельного топлива в один бак. Глава Калининградской области также заверил, что проблем с поставками горючего в регион нет — логистика, как и раньше, идет по морю.

— Предыдущие дни стали показательными: очереди, ажиотажный спрос. Нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан, например, за неделю, — написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.

Между тем с 25 июня в Забайкальском крае был введен режим повышенной готовности для координации ситуации на топливном рынке. Режима отпуск топлива физическим лицам сократили до 15 литров — и только в баки машин.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил, что нынешняя ситуация на отечественном топливном рынке остается непростой, но контролируемой. «Вечерняя Москва» рассказывает, действительно ли в России сейчас наступил топливный кризис.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше