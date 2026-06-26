Продажу топлива ограничили в Калининградской области из-за «ажиотажного спроса»

Он уточнил, что отныне на автомобильных заправках крупных операторов отпускают не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизельного топлива в один бак. Глава Калининградской области также заверил, что проблем с поставками горючего в регион нет — логистика, как и раньше, идет по морю.