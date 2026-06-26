Стало известно, сколько россиян прокрастинируют на рабочем месте

Почти 14% россиян признались, что часто или постоянно прокрастинируют на рабочем месте, то есть откладывают важные дела, заменяя их менее значимыми или приятными задачами. В отличие от лени, такая особенность вызывает чувство вины и стресс. При этом каждый пятый (18,7%) заявляет, что никогда не сталкивался с этим состоянием. Таковы результаты опроса, проведенного среди 1,3 тысяч респондентов, передает «Газета.Ru». Большинство же граждан (67,3%) откладывают дела лишь изредка.