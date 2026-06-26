Красноярцы столкнулись с перебоями интернета 26 июня

Жители Красноярска 26 июня массово сообщают о проблемах с доступом в интернет. Сбои затронули работу как мобильных операторов, так и проводного интернета.
Напомним, что в Красноярске начался ремонт телебашни. В частности, из-за этого возможны сбои вещания.
С 25 июня по 31 августа специалисты проведут плановые работы на главной телевизионной вышке Красноярска. Цель — обновление оборудования и поддержание эстетичного облика сооружения.
В период с 29 июня по 17 июля возможны кратковременные перерывы в вещании 20 телеканалов и FM-радиостанций. Жителей просят не парковать машины у башни и не приближаться к ней во время проведения работ для обеспечения безопасности.