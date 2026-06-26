Сергей Кочеров: «Молодежи предстоит пройти через “переоценку ценностей”

Понятно, что в обозримом будущем наша страна будет заниматься «пересборкой» себя в экономике, социальной жизни, внутренней политике, идеологии. Поэтому молодежи также предстоит пройти через «переоценку ценностей», решив для себя, что является для нее эталоном успеха и мерилом достоинства: покинуть страну в надежде заработать миллион за границей, или создавать рабочие места на своей малой родине, пытаться в российских лабораториях конструировать новую реальность (от 3D-печати до синтеза белка), написать программу для российских компьютеров, которая заменит Windows в наших школах".