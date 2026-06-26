Сергей Кочеров: «Молодежи предстоит пройти через “переоценку ценностей”

«Будущее не приходит само, его создают люди, и главную роль в этом играет молодежь», — считает доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Сергей Кочеров, рассуждая о том, какова роль молодежи в изменении облика мира и технологическом развитии.
"Молодые люди — не просто потребители технологий, а их проводники и создатели. Пока зрелое и старшее поколения учатся работать с нейросетями по инструкциям, молодежь воспринимает их алгоритмы на интуитивном уровне, понимает их с полуслова. Это позволит им в будущем переводить человеческие интересы и потребности на язык программирования разумных машин, становясь творцами новой реальности, заметно, а может быть, даже радикально отличающейся от современной.
Это будет мир, в котором профессии будут исчезать быстрее, чем молодые люди успеют получить диплом, мир, в котором придется учиться заново каждые три года, в котором наиболее преуспеют не узкие профессионалы, а специалисты широкого профиля.
Разумеется, перспективы российской молодежи имеют свою специфику. В условиях ухода с российского рынка ведущих западных IT-компаний, в нашей стране будут востребованы не просто «программисты», а «реверс-инженеры», способные воспроизвести и улучшить логику зарубежного ПО, а также «архитекторы микроэлектроники», которые в связке с физиками-ядерщиками будут создавать отечественные чипы с нуля. Именно они станут главным ресурсом отечественной оборонной и космической промышленности.
В то же время из-за таяния льдов особое значение приобретает Северный морской путь, что создает для России колоссальные логистические и ресурсные возможности. В связи с этим потребуются «климатические логисты», которые займутся прокладкой маршрутов в вечной мерзлоте, «инженеры термостабильных материалов», что возьмут на себя строительство домов и трубопроводов, «биотехнологи-экстремалы», способные адаптировать сельхозкультуры и медицину к условиям Крайнего Севера.
С учетом того, что на первое место в России выходит оборона, причем не только в военном смысле, будут востребованы специалисты по кибер-суверенитету, операторы БПЛА новых поколений, психологи-реабилитологи военного стресса. Ухудшающаяся демографическая ситуация вызывает необходимость в персональных менеджерах здоровья для пожилых с удаленным мониторингом, педиатрах-репродуктологах, готовящих подростков и молодежь к осознанному родительству с учетом генетических рисков, социальных робототехниках, производящих роботов для обслуживания старых и больных людей.
Понятно, что в обозримом будущем наша страна будет заниматься «пересборкой» себя в экономике, социальной жизни, внутренней политике, идеологии. Поэтому молодежи также предстоит пройти через «переоценку ценностей», решив для себя, что является для нее эталоном успеха и мерилом достоинства: покинуть страну в надежде заработать миллион за границей, или создавать рабочие места на своей малой родине, пытаться в российских лабораториях конструировать новую реальность (от 3D-печати до синтеза белка), написать программу для российских компьютеров, которая заменит Windows в наших школах".