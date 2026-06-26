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В самарском аэропорту Курумоч восемь рейсов отменили и задержали 26 июня

В Самаре отменили самолеты в Москву и Египет.

Источник: Комсомольская правда

26 июня в самарском аэропорту Курумоч задержали и отменили сразу восемь рейсов. Напомним, что ночью в регионе объявляли беспилотную опасность, но ее уже отменили. Аэропорт Самары в это врем не закрывали, но задержки в расписании все равно есть.

26 июня отменили два самолета из Самары в Москву, которые должны были вылететь в 10.00 и 13.55. Также отменены рейсы в Самару из столицы, которые должны были приземлиться в Курумоче в 09.15 и 12.55. По данным Росавивации, аэропорты Москвы принимают и отправляют самолеты, но по согласованию, так как в столичном воздушном пространстве введены ограничения.

Также 26 июня был отменен самолет из Самары в египетский Шарм Эль Шейх и обратный рейс. Задерживаются самолеты Самара — Тюмень и Нижний Новгород — Самара.