В самарском аэропорту Курумоч восемь рейсов отменили и задержали 26 июня

26 июня отменили два самолета из Самары в Москву, которые должны были вылететь в 10.00 и 13.55. Также отменены рейсы в Самару из столицы, которые должны были приземлиться в Курумоче в 09.15 и 12.55. По данным Росавивации, аэропорты Москвы принимают и отправляют самолеты, но по согласованию, так как в столичном воздушном пространстве введены ограничения.