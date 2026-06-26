Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сохраняйте спокойствие»: жителей предупредили об учениях под Волгоградом

Они проводятся в Светлоярском районе у Волго-Донского канала.

В Светлоярском районе Волгоградской области сегодня, 26 июня 2026 года, проходят оперативно-тактические антитеррористические учения. Мероприятия проводят в соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2026 год.

Оперативный штаб в Волгоградской области сообщил, что тема учений связана с организацией и проведением мероприятий по защите Волго-Донского судоходного канала. В ходе тренировки силовые ведомства отрабатывают поставленные задачи.

Жителей региона попросили сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять ложные слухи. Также волгоградцам рекомендуют не создавать препятствий для работы силовых структур.

Ранее сообщалось, что одну из ярмарок в Волгограде назвали лучшей в России.