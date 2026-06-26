«Сохраняйте спокойствие»: жителей предупредили об учениях под Волгоградом

В Светлоярском районе Волгоградской области сегодня, 26 июня 2026 года, проходят оперативно-тактические антитеррористические учения. Мероприятия проводят в соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2026 год.
Оперативный штаб в Волгоградской области сообщил, что тема учений связана с организацией и проведением мероприятий по защите Волго-Донского судоходного канала. В ходе тренировки силовые ведомства отрабатывают поставленные задачи.
Жителей региона попросили сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять ложные слухи. Также волгоградцам рекомендуют не создавать препятствий для работы силовых структур.
Ранее сообщалось, что одну из ярмарок в Волгограде назвали лучшей в России.