Ветеринар рассказала, чем опасен отдых с собакой в жару на морском пляже в Калининградской области

— Тепловой удар — однозначно! Там еще и второй риск, и такие случаи у нас тоже каждый год — собаки наелись песка и начинается непроходимость. Еще в жару обостряются кишечные инфекции. Соленая вода, полный кишечника песок, который травмирует кишечник. Тут же садится вторичная микрофлора и это тоже риск потерять животное, — говорит эксперт.