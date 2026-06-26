От атак ВСУ на Белгородскую область за сутки один человек погиб, трое ранены

Также в селе Волчья Александровка Волоконовского округа от удара дрона по транспортному средству был ранен мирный житель, его отпустили на амбулаторное лечение. В селе Трефиловка Ракитянского округа из-за атаки БПЛА на трактор пострадал мужчина — его доставили в тяжелом состоянии в городскую больницу № 2 Белгорода.