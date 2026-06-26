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Бывший участник «Дома-2» Шалюков захейтил блогершу за уши и отказался извиняться

Бывший участник «Дома-2» и экс-КВНщик Никита Шалюков оказался в центре скандала после серии оскорбительных комментариев под видео блогерши, переехавшей в США, и заявил, что извиняться не будет. Об этом он рассказал SHOT.

Конфликт возник под роликом 26-летней Анастасии, которая вместе с мужем недавно переехала в США и делилась опытом аренды жилья. Видео попалось 36-летнему Никите Шалюкову, после чего он написал комментарий о том, что у девушки «голос в нос», и посоветовал ей использовать «Називин».

Далее, по словам блогерши, он перешёл к более жёстким высказываниям, затронув её внешность, в том числе посоветовал изменить форму груди и ушей, а также позволил себе оскорбления в адрес её родителей и заявил, что ей не стоит рожать детей.

Никита Шалюков о конфликте. Видео © Telegram / SHOT.

«О, Господи, да это какая-то сумасшедшая. Написала мне сначала какие-то оскорбления, я ей ответил, всё, на этом всё закончилось. Никакого позыла негативного не было», — сказал он.

По словам актёра, блогерша могла удалить часть своей переписки и оставить только его сообщения, чтобы усилить резонанс ситуации. Шалюков также заявил, что извиняться не собирается и считает обвинения попыткой «похайповать».

Никита Шалюков — бывший участник «Дома-2», играл в КВН в составе команды «Молодость» из Красноярска, занимался кикбоксингом и позже стал актёром. Он известен ролями в проектах «Лёд-2», «The Тёлки», «Радар», «Инспектор Гаврилов», «Жизнь по вызову» и других.

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